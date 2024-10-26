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        Alucra'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

        Giresun'un Alucra ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:38
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        Alucra'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
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        Giresun'un Alucra ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Orman Genel Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı denetimler kapsamında, Kurtbeli Orman İşletme Şefliği ekiplerince 4 noktada uygulama yapıldı.

        Orman muhafaza memurları, orman emvali taşıyan 10 aracı kontrol etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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