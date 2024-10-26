Alucra'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
Giresun'un Alucra ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Giresun'un Alucra ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Orman Genel Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı denetimler kapsamında, Kurtbeli Orman İşletme Şefliği ekiplerince 4 noktada uygulama yapıldı.
Orman muhafaza memurları, orman emvali taşıyan 10 aracı kontrol etti.
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