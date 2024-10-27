Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele'de Kitap Fuarı düzenlendi

        Giresun'un Görele içesinde Kitap Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele'de Kitap Fuarı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Görele içesinde Kitap Fuarı açıldı.

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Halk Kütüphanesinde organize edilen fuarın açılışında, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve sosyal bağları güçlendirmek adına bu tarz etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

        Giresunlu yazarları kitapseverlerle buluşturacaklarını belirten Dede, "Birbirinden değerli eserleri halkımıza tanıtıyoruz. Bu keyifli etkinliğe herkesi bekliyoruz." dedi.

        Fuar, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Giresunspor - 68 Aksarayspor: 1-2
        Giresunspor - 68 Aksarayspor: 1-2
        Alucra'da bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Alucra'da bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Alucra'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
        Alucra'da orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
        Üniversite öğrencileri Şebinkarahisar'ın tarihi yapılarının rölövesini çıka...
        Üniversite öğrencileri Şebinkarahisar'ın tarihi yapılarının rölövesini çıka...
        Görele'de itfaiye erine plaket verildi
        Görele'de itfaiye erine plaket verildi
        Giresun ihracattaki artış hızıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde zirveye tırman...
        Giresun ihracattaki artış hızıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde zirveye tırman...