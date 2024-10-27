Görele'de Kitap Fuarı düzenlendi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Halk Kütüphanesinde organize edilen fuarın açılışında, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve sosyal bağları güçlendirmek adına bu tarz etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

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