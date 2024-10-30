Güce'de kahverengi kokarca bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Toplantıya, Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Yıldız, Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ziraat mühendisi İsmail Bayrak, üreticileri zor duruma sokan bu tehdidi ortadan kaldırmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

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