Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca, 17 bin 840 lirayla sahte 100 dolar ele geçirildi.

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