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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da 15 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:04
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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Giresun'da 15 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca, 17 bin 840 lirayla sahte 100 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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