Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Giresun'da 15 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Giresun'da 15 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca, 17 bin 840 lirayla sahte 100 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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