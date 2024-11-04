İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa verildi

Şehit polisin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Törene, şehit polisin ailesi, yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Modaoğlu, bazı ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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