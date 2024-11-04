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        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa verildi

        İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:58
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        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa verildi
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        İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

        Şehit polis memuru Ogün Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Törende şehit polisin eşi Tuğba ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

        Törene, şehit polisin ailesi, yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Modaoğlu, bazı ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Ogün Yürümez'in naaşı, Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Şehit polisin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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