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        Türkiye yeni sezonun ilk iki ayında yaklaşık 519,8 milyon dolarlık fındık ihraç etti

        Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında üründen 519 milyon 782 bin 843 dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:39
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        Türkiye yeni sezonun ilk iki ayında yaklaşık 519,8 milyon dolarlık fındık ihraç etti
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        Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında üründen 519 milyon 782 bin 843 dolar gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2024-2025 ihracat sezonunun eylül ve ekim aylarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Eylül ila 31 Ekim tarihleri arasında yurt dışına 519 milyon 782 bin 843 dolar karşılığında 64 bin 776 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde 54 bin 97 ton fındık ihraç edilerek 357 milyon 449 bin 65 4dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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