Giresun'da yanan yolcu minibüsünde zarar oluştu
Giresun'un Espiye ilçesinde yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Giresun'un Espiye ilçesinde yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Görele ilçesinden il merkezine yolcu taşıyan Kemal Kıvık (48) idaresindeki 28 M 6444 plakalı minibüs, Espiye otogar mevkisinde yolcu indirmek için durdu.
Bu sırada minibüsün motor kısmından dumanlar çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.
Kısa sürede alev alarak yanmaya başlayan minibüs, ihbar üzerine olay yerine gelen Espiye Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında minibüste hasar oluştu.
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