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        Giresun'da yanan yolcu minibüsünde zarar oluştu

        Giresun'un Espiye ilçesinde yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:20
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        Giresun'da yanan yolcu minibüsünde zarar oluştu
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        Giresun'un Espiye ilçesinde yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        Görele ilçesinden il merkezine yolcu taşıyan Kemal Kıvık (48) idaresindeki 28 M 6444 plakalı minibüs, Espiye otogar mevkisinde yolcu indirmek için durdu.

        Bu sırada minibüsün motor kısmından dumanlar çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.

        Kısa sürede alev alarak yanmaya başlayan minibüs, ihbar üzerine olay yerine gelen Espiye Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında minibüste hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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