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        Fındık üreticilerine kahverengi kokarcayla mücadele uyarısı

        Giresun Ticaret Borsası, kahverengi kokarcayla mücadelede ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:36
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        Fındık üreticilerine kahverengi kokarcayla mücadele uyarısı
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        Giresun Ticaret Borsası, kahverengi kokarcayla mücadelede ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığını bildirildi.

        Borsadan yapılan yazılı açıklamada, havaların soğumasıyla kahverengi kokarcaların kışlamak için depo, ahır, serenti, metruk binalar, evler ve çatılar gibi kapalı alanlarda toplandığı belirtildi.

        Zararlıya karşı mekanik mücadele yapılmasının yeterli olmadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Mücadele için en kolay yöntem kışlaklarda bu böceği imha etmektir. Komşu illerimizde yaşanan olumsuz durumlarla karşılaşmamak için hep birlikte duyarlı olalım." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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