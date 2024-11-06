Fındık üreticilerine kahverengi kokarcayla mücadele uyarısı
Giresun Ticaret Borsası, kahverengi kokarcayla mücadelede ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığını bildirildi.
Giresun Ticaret Borsası, kahverengi kokarcayla mücadelede ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığını bildirildi.
Borsadan yapılan yazılı açıklamada, havaların soğumasıyla kahverengi kokarcaların kışlamak için depo, ahır, serenti, metruk binalar, evler ve çatılar gibi kapalı alanlarda toplandığı belirtildi.
Zararlıya karşı mekanik mücadele yapılmasının yeterli olmadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Mücadele için en kolay yöntem kışlaklarda bu böceği imha etmektir. Komşu illerimizde yaşanan olumsuz durumlarla karşılaşmamak için hep birlikte duyarlı olalım." ifadesine yer verildi.
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