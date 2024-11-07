Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, bu yılın ağustos-eylül döneminde borsalarda 174 bin 55 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 43 bin 106 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kentleri 35 bin 814 tonla Düzce/Bolu, 27 bin 345 tonla Ordu, 23 bin 922 tonla Giresun izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Espiye'de Kızılay Haftası kutlandı
        Espiye'de Kızılay Haftası kutlandı
        Fındık üreticilerine kahverengi kokarcayla mücadele uyarısı
        Fındık üreticilerine kahverengi kokarcayla mücadele uyarısı
        Temizlik işçisi "süslü çöp kovası" ile sokakları temizliyor
        Temizlik işçisi "süslü çöp kovası" ile sokakları temizliyor
        Giresun'da yanan yolcu minibüsünde zarar oluştu
        Giresun'da yanan yolcu minibüsünde zarar oluştu
        Güce Kaymakamı Çelik görevine başladı
        Güce Kaymakamı Çelik görevine başladı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Giresun'da konuştu: