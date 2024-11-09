Giresun'dan 23 ülkeye sağlık sektörü için geliştirdiği yazılımı sattı

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'dan sağlık alanında geliştirdiği yazılımı dünyaya pazarlayan girişimci, TEKNOPARK imkanları ile çıtayı daha yukarıya taşıma hedefinde.

Yazılım mühendisi 44 yaşındaki Ersin İnan, Suudi Arabistan'da, tüp bebek merkezlerinin kullandığı bilgisayar yazılımı geliştirdi.

Ürünü firmalar aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Umman, Bosna Hersek, Katar ve Kuveyt'teki sağlık kuruluşlarına satan İnan, 4 yıl önce memleketi Giresun'a dönerek şirket kurdu.

Burada ivme yakalayan İnan, yazılım ürününü Nijerya, Gana, Etiyopya, Uganda, Somali gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Malezya'daki sağlık kuruluşlarına da pazarladı.

Yurt dışında yaşarken her zaman Türkiye'ye dönme isteği olduğunu belirten İnan, "Uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşadım, tabii ülke hasreti bir noktadan sonra kaçınılmaz duruma geliyor. Şu anda işimize ülkemizde devam ediyoruz." dedi.

Firmasının markalaşma sürecine katkı ve ürünün versiyonunun geliştirilmesi için yaklaşık bir ay önce Giresun TEKNOPARK'ta yerini alan İnan, 4 kişiye de istihdam sağladı.

"Tedavi gören çiftlerin, kadın veya erkeklerin tüp bebek merkezlerine adım attıkları andan itibaren tedavileri tamamlanana kadarki tüm tıbbi ve tıbbi olmayan otomasyon süreçlerini geliştirdik. Tüp bebek merkezlerinin artık çok ciddi yazılım ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı bizim yazılımımız aracılığıyla yüzde 100 kağıtsız ortamda sürdürebiliyorlar. Klinikte olmadan da online olarak işlemleri gerçekleştirebiliyorlar."

Yazılımı ilk olarak Suudi Arabistan pazarı için geliştirdiğini dile getiren İnan, daha sonrasında ise dünya ölçeğinde kullanılmaya başlanıldığını belirtti.

"Bu teklif kabul edildi. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Şirketimizin ana merkezini de buraya taşıdık. Yazılım ekibimizle projemizin geliştirilmesine ve dünya pazarında bu alanda ihracat yaparak ülkemize rekabet gücü kazandırmak hem de dünya çapında bir ürüne sahip olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

İnan, TEKNOPARK'ın ciddi katkılarının olduğunu vurgulayarak, "Burada gereksiz prosedürlerden arındırılmış olarak sadece işinize odaklanabiliyorsunuz. Aynı zamanda TÜBİTAK ve diğer devlet kurumlarından da projemiz için AR-GE fonları, markalaşma, patent, ürünün tescillenmesi süreci gibi konularda ciddi destek alabiliyoruz." diye konuştu.