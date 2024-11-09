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        Giresunspor'a destek yürüyüşü düzenlendi

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:43
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        Giresunspor'a destek yürüyüşü düzenlendi
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        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Giresun Belediyesince Debboy mevkisinde gerçekleştirilen organizasyona ellerinde Giresunspor bayraklarıyla katılan grup, takımlarına destek sloganları atarak Atatürk Meydanı'na yürüdü.

        Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunspor ve vatandaşların birlikte olmasını sağlamak için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        Giresunspor'un maçlarının geçmişte daha coşkulu ve kalabalık olduğunu belirten Köse, "O coşkuyu yaşatmaya çalışan, özveride bulunan kardeşlerimiz var ama çok daha fazla el birliği içerisinde olmalıyız, ayrışmamalıyız." dedi.

        Köse, Giresunspor'un zor bir dönemde olduğunun altını çizerek, "Ekonomik şartların zor ve ağır olduğu bir dönem. Cesaretli bir yönetim her şeye göğüs germeye çalışıyor ama tek eksik 12'nci oyuncu, o da biz Giresunlular. Herkesi Giresunspor ile beraber olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral ise Giresunspor'un bu yıl da ayakta kalarak süreci daha güçlü bir şekilde geçirmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Giresunluların takımın arkasında olduğuna inandığını dile getiren Eltuğral, "O güçle, o yürekle mücadele ediyoruz. Göğsünde, memleket aşkı yazan Giresunspor'un genç futbolcuları ile kulübün geleceğini inşa ediyoruz. Onlar göğsünde taşıdıkları memleket aşkı ile takımımızı sonunda zafere taşıyacaklar. Buna inanıyorum ve bunu da başaracaklarını bundan sonraki maçlarda göstereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

        Yürüyüşe, yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Metin Aydın, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

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