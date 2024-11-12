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        Giresun'da doktora saldıran hasta yakını serbest bırakıldı

        Giresun'da hastanede doktora saldırıda bulunan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:51 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:51
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        Giresun'da doktora saldıran hasta yakını serbest bırakıldı
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        Giresun'da hastanede doktora saldırıda bulunan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentteki özel bir hastanede dün oğlunun sünnet edilip yataklı servise götürülmesinin ardından tartıştığı genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Giresun'da dün özel hastanede A.A.K. ile Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında tartışma çıkmıştı. CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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