Giresun'da doktora saldıran hasta yakını serbest bırakıldı

Giresun'da dün özel hastanede A.A.K. ile Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında tartışma çıkmıştı. CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına almıştı.

Kentteki özel bir hastanede dün oğlunun sünnet edilip yataklı servise götürülmesinin ardından tartıştığı genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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