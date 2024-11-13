Giresunsporlu Şahin Dik'te yırtık tespit edildi
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da futbolculardan Şahin Dik'in kas grubunda yırtık tespit edildiği bildirildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da futbolculardan Şahin Dik'in kas grubunda yırtık tespit edildiği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçında orta saha oyuncusu Dik'in sakatlandığı anımsatıldı.
Futbolcunun hastanede kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "MR görüntülenmesi sonucunda sağ üst quadriceps femoris kas grubunda grade 1 yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, oyuncunun bu hafta sonu deplasmanda oynanacak Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.
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