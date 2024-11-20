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        Espiye Müftüsü Gülbe'den ilkokula ziyaret

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güzelyurt İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:06
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        Espiye Müftüsü Gülbe'den ilkokula ziyaret
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        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güzelyurt İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Gülbe, burada yaptığı açıklamada, çocukların toplumların geleceği olduğunu vurguladı.

        Dünya üzerinde mağdur durumda bulunan çocuklara dikkati çeken Gülbe, şunları kaydetti:

        "Biz bugün insanlığımızdan utandıran çocuk istismarından, Filistin'de bombalardan kaçan çocuklardan, dalgaların boğup sahile attığı bedenlerden bahsediyoruz. Her çocuk insanlığın geleceğini yüreğinde taşır. Bir çocuğun hayatını karartmak insanlığın ufkunu karartmaktır. Huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamda büyümek her çocuğun en tabii hakkıdır. Yüce Rabbimden tüm çocuklara barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya diliyorum."

        Gülbe, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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