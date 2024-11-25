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        Giresunspor'da teknik direktör Aydın ile yollar ayrıldı

        TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Aydın ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:12
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        Giresunspor'da teknik direktör Aydın ile yollar ayrıldı
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        TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Aydın ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Aydın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Aydın'a teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Teknik direktörümüz Metin Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine özverili çalışmaları ve kulübümüz için vermiş oldukları emeklerden dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

        Giresun ekibi 13 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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