Giresunspor'da teknik direktör Aydın ile yollar ayrıldı
TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Aydın ile yolların ayrıldığı bildirildi.
TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Aydın ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Aydın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Aydın'a teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:
"Teknik direktörümüz Metin Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine özverili çalışmaları ve kulübümüz için vermiş oldukları emeklerden dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Giresun ekibi 13 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.
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