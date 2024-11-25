Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Ü.H. ve A.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde 0,72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.