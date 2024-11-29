Giresun'da TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi
Giresun'da, "Yeşil Teknoloji: Sürdürülebilir Geleceğe Bilimsel Çözümler" temalı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği organize edildi.
Giresun'da, "Yeşil Teknoloji: Sürdürülebilir Geleceğe Bilimsel Çözümler" temalı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği organize edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun Belediyesi, Giresun Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen bilim şenliğinde 23 atölye çalışması, 2 konferans, panel ve bilim söyleşisi gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, bilim şenliğinin Giresun'da ilk olduğunu belirtti.
Şenliğin yarattığı heyecan ve bilimsel atmosferin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Tosunoğlu, şunları kaydetti:
"Değerli paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, kurumlararası iş birliğinin güzel bir örneği olmuştur. Yeşil teknoloji ve sürdürülebilirlik temalı etkinliklerimiz, gençlerimizin bilimsel düşünce ve çevre bilinci kazanmasına önemli katkılar sağlamıştır."
Tosunoğlu, üç gün sürecek etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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