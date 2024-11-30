Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Eynesil ve Görele Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Tirebolu ilçesinde hurda bakır kablo satmaya çalışan Ş.A. ve S.K, Eynesil ilçesi Esenlik köyünde ise haberleşme ve enerji nakil kablosu kesen K.G. suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, şarjlı spiral, el testeresi ve 100 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.

        Zanlıların, Eynesil'in Dereköy ile Görele'nin Çalış, Esenlik, Gültepe, Güvenlik, Hamzalı köyleri ve sanayi bölgesindeki 34 direk arasından 1500 metre haberleşme kablosu çaldıkları tespit edildi.﻿

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan K.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.A. ve S.K. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Çamoluk'ta okul servislerine yönelik kış denetimi yapıldı
        Çamoluk'ta okul servislerine yönelik kış denetimi yapıldı
        Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü
        Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü
        Espiye'de vefat eden öğretmenin adı kütüphaneye verildi
        Espiye'de vefat eden öğretmenin adı kütüphaneye verildi
        70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor
        70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor
        Giresun'da TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi
        Giresun'da TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi