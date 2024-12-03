Giresun'da öğrenciler "Bilir O Beni" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti
Giresun'da ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalığı artırmak amacıyla işaret diliyle klip hazırladı.
Giresun'da ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalığı artırmak amacıyla işaret diliyle klip hazırladı.
Merkez Kanuni Ortaokulu 7/B öğrencileri, rehber öğretmeni Rüveyda Ünal öncülüğünde çalışma yürüttü.
Öğrencilerin, "Bilir O Beni" adlı şarkının sözlerini işaret diliyle öğrenmesinin ardından klip hazırlandı.
Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, izleyenlerin ilgisini çekti.
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