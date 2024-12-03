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        Giresun'da öğrenciler "Bilir O Beni" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti

        Giresun'da ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalığı artırmak amacıyla işaret diliyle klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:02
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        Giresun'da öğrenciler "Bilir O Beni" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti
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        Giresun'da ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalığı artırmak amacıyla işaret diliyle klip hazırladı.

        Merkez Kanuni Ortaokulu 7/B öğrencileri, rehber öğretmeni Rüveyda Ünal öncülüğünde çalışma yürüttü.

        Öğrencilerin, "Bilir O Beni" adlı şarkının sözlerini işaret diliyle öğrenmesinin ardından klip hazırlandı.

        Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, izleyenlerin ilgisini çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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