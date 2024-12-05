Bulancak'ta Atlı Okçuluk ve At Müzesi açıldı

Kulüp Başkanı Bozatlıoğlu ise atlı okçuluk ve atçılık kültürünün Türk tarihindeki yerini vurgulayarak, bu geleneği geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Müzenin açılış törenine katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, geleneksel sporları yaşatacak ve gelecekle buluşturacak Bozatlıoğlu Spor Kulübünü tebrik etti.

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