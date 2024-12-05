Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bulancak'taki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı ismi verildi

        Bulancak Belediyesi'nce ilçe merkezindeki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı adı verilmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulancak'taki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı ismi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulancak Belediyesi'nce ilçe merkezindeki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı adı verilmesi kararlaştırıldı.

        Dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi Toplantısında, Selanik mübadili Prof. Dr. İshak Özkan'ın ilçeye yerleşen mübadil ailelerin anısına Mübadelenin 100. Yılı Parkı talebi görüşüldü.

        Alınan karar gereği Fatih Caddesi Belediye İş Hanı karşısında bulunan isimsiz parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı adı verildi.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, 100 yıllık bir serüvene dönüşen mübadelenin acıları ve zorluklarının Bulancak'ta dayanışma ile umut dolu bir hikayeye dönüştüğünü belirterek, "Bu park, geçmişimizi unutmadan geleceği birlikte inşa etmenin simgesidir. Burada yalnızca mübadilleri değil, kardeşlik ve dayanışma ruhunu da yaşatacağız." dedi.

        Parkın açılışı ve ilçeye yerleşen mübadil ailelerin gelişlerinin 100. yılının kutlama programı 10 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Bulancak'ta Atlı Okçuluk ve At Müzesi açıldı
        Bulancak'ta Atlı Okçuluk ve At Müzesi açıldı
        TKDK Giresun Koordinatörlüğünde 15 proje incelenmeye hak kazandı
        TKDK Giresun Koordinatörlüğünde 15 proje incelenmeye hak kazandı
        Elektrikli araç yangınına 'battaniye sistemi' ile müdahale tatbikatı
        Elektrikli araç yangınına 'battaniye sistemi' ile müdahale tatbikatı
        Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikat...
        Giresun'da elektrikli araç yangınına battaniye yöntemiyle müdahale tatbikat...
        Görele'de engelliler için birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği düzenle...
        Görele'de engelliler için birlik, beraberlik ve dayanışma etkinliği düzenle...