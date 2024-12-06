Giresun'da atık su arıtma tesisinde test aşamasına geçildi

Giresun'da uygulanan Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde test aşamasına geçildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 77'si Avrupa Birliği, yüzde 9'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 14'ü ise Giresun Belediyesince karşılanan ve test aşamasına geçilen 22 milyon avro bedelli proje tamamlanmak üzere.

Proje kapsamında Batlama yolu girişinde inşa edilen tesis son sistem teknolojisi ve bazı yönleriyle Türkiye'de ilk olacak. Tesis aynı zamanda elektriğini kendisi üretecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin en büyük sorunlarından birinin çözüme kavuşmak üzere olduğunu belirtti.

Tesisin şehrin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağını ve temiz bir çevrenin oluşmasına sağlayacağını aktaran Köse, "Aynı zamanda bu tesisimizle birlikte plajımıza mavi bayrak almaya da hak kazanacağız ve bu bayrağı da plajımıza gururla asacağız. Projenin şehrimize ve bölgemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.