Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Sakarya köyü Abonozlu mevkisinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Abanoz olduğu tespit edildi.

        Abanoz'un cenazesinin morga kaldırıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?

        Benzer Haberler

        Görele Belediyespor Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Seyfettin Uzun getir...
        Görele Belediyespor Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Seyfettin Uzun getir...
        Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 3 ayda 286 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Giresun'da atık su arıtma tesisinde test aşamasına geçildi
        Giresun'da atık su arıtma tesisinde test aşamasına geçildi
        Espiye'de üstyapı çalışmaları devam ediyor
        Espiye'de üstyapı çalışmaları devam ediyor
        Giresun'da "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı
        Giresun'da "Genç Muhafızlar Hafızlık" yarışması il finali yapıldı
        Bulancak'taki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı ismi verildi
        Bulancak'taki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı ismi verildi