Giresun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.
Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.
Sakarya köyü Abonozlu mevkisinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Abanoz olduğu tespit edildi.
Abanoz'un cenazesinin morga kaldırıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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