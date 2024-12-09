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        Giresun'da çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi

        Giresun'un Espiye ilçesinde samanlık, çıkan yangına kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:12
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        Giresun'da çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde samanlık, çıkan yangına kullanılmaz hale geldi.

        İlçenin Soğukpınar beldesinde, O.G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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