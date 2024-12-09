Giresun'da çıkan yangında samanlık kullanılmaz hale geldi
Giresun'un Espiye ilçesinde samanlık, çıkan yangına kullanılmaz hale geldi.
Giresun'un Espiye ilçesinde samanlık, çıkan yangına kullanılmaz hale geldi.
İlçenin Soğukpınar beldesinde, O.G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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