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        Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Giresun'da, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:56
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Giresun'da, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

        Şahıslarla birlikte 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 138 gram esrar, 2 gram kokain ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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