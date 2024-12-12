Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
Giresun'da, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.
Giresun'da, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.
Şahıslarla birlikte 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 138 gram esrar, 2 gram kokain ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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