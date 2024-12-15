Giresun'da kazara kendisini vuran kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kazara kendisini vuran kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kazara kendisini vuran kişi yaralandı.
Aşağıboynuyoğun köyünde yaşayan T.K'nin yürüdüğü sırada kayıp düşmesi sonucu üzerindeki tabanca ateş aldı.
Bacağından yaralanan T.K, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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