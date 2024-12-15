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        Giresun'da kazara kendisini vuran kişi yaralandı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kazara kendisini vuran kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:25
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        Giresun'da kazara kendisini vuran kişi yaralandı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kazara kendisini vuran kişi yaralandı.

        Aşağıboynuyoğun köyünde yaşayan T.K'nin yürüdüğü sırada kayıp düşmesi sonucu üzerindeki tabanca ateş aldı.

        Bacağından yaralanan T.K, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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