Espiye Kaymakamı Kavanoz, başarılı lise öğrencilerini ağırladı
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'u, çeşitli sportif etkinliklerde birinci olan öğrenciler ziyaret etti.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'u, çeşitli sportif etkinliklerde birinci olan öğrenciler ziyaret etti.
Kavanoz, liseler arası voleybol ve dart turnuvalarında birinci olan okulların öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Kavanoz, şampiyon takımların öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kavanoz, başarı dilediği öğrencilere desteklerinin süreceğini kaydetti.
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