Espiye Kaymakamı Kavanoz, başarılı lise öğrencilerini ağırladı

Kavanoz, liseler arası voleybol ve dart turnuvalarında birinci olan okulların öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz'u, çeşitli sportif etkinliklerde birinci olan öğrenciler ziyaret etti.

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