Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kasten öldürme suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Giresun'da 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da kasten öldürme suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yı Bulancak ilçesinde saklandığı yerde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü

        Benzer Haberler

        Giresun'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Giresun'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Giresun'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına ya...
        Giresun'da yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına ya...
        Espiye Kaymakamı Kavanoz, başarılı lise öğrencilerini ağırladı
        Espiye Kaymakamı Kavanoz, başarılı lise öğrencilerini ağırladı
        Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
        Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü