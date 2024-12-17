Giresun'da kasten öldürme suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Giresun'da 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
Giresun'da 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yı Bulancak ilçesinde saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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