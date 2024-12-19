Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kurusıkı tabanca, el yapımı ruhsatsız tabanca, 31 gram kubar esrar, 27 fişek ile 3 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.