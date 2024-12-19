Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kurusıkı tabanca, el yapımı ruhsatsız tabanca, 31 gram kubar esrar, 27 fişek ile 3 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Rize'de heyelan! Taş duvarın yıkılma anı kamerada
        Rize'de heyelan! Taş duvarın yıkılma anı kamerada
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!
        Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Mikroplastik tehdidi! Kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına yol açabilir
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti

        Benzer Haberler

        Giresun'daki öğrencilerden Filistin'e destek
        Giresun'daki öğrencilerden Filistin'e destek
        Alucra'daki tesislere spor aletleri teslim edildi
        Alucra'daki tesislere spor aletleri teslim edildi
        Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı
        Giresun'da dere yatağından kurtarılan yaralı karaca koruma altına alındı
        Giresun'da kasten öldürme suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakal...
        Giresun'da kasten öldürme suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakal...
        Giresun'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Giresun'da diyaliz hastası jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Giresun'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı