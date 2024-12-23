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        Trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Urtaç toprağa verildi

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve yaklaşık bir aylık yaşam mücadelesini kaybeden İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:20
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        Trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Urtaç toprağa verildi
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        Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve yaklaşık bir aylık yaşam mücadelesini kaybeden İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç defnedildi.

        Dün tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Urtaç'ın cenazesi, İl Özel İdaresi önünde düzenlenen törenin ardından ilçeye bağlı Yenice köyüne götürüldü.

        Yenice Köyü Merkez Camisinde ikindi vaktine müteakip İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Urtaç, aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Urtaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        İl Genel Meclisi Toplantısına katılmak için 25 Kasım'da il merkezine giden Urtaç idaresindeki otomobil, Alucra-Şebinkarahisar kara yolu Aktepe köyü mevkiinde dereye devrilmiş, yaralanan Urtaç ve otomobildeki diğer İl Genel Meclisi Üyesi Erol Kapucu yaralanarak aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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