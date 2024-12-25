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        Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

        Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:14
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        Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
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        Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

        Jandarma tarafından il merkezinin yanı sıra Keşap, Bulancak, Piraziz ve Tirebolu ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        "Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.O. ile haklarında çeşitli suçlardan 11 ay 6 gün ile 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, D.Y, F.A. ve S.K. yakalandı.

        Bu kişiler, adli işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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