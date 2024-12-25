Giresun'da haklarında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

Bu kişiler, adli işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.​​​​​​​

"Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.O. ile haklarında çeşitli suçlardan 11 ay 6 gün ile 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, D.Y, F.A. ve S.K. yakalandı.

Jandarma tarafından il merkezinin yanı sıra Keşap, Bulancak, Piraziz ve Tirebolu ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.