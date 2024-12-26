Espiye'de söyleşi düzenlendi

Gençlik döneminin kişiliğe etkisine de işaret eden Gülbe, "Hayatımız boyunca kişiliğimizi etkileyecek davranış ve tutumları gençlik çağlarında almaktayız. Bu sebeple kişiliğimizi olumlu etkileyecek bilgi, beceri ve iyi davranışların temelinin atıldığı gençlik çağımızın değeri iyi bilinmelidir." dedi.

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