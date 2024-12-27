Giresun'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-28 Aralık tarihleri arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 96 gram sentetik uyuşturucu, 29 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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