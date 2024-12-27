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        Giresun'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:43
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        Giresun'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
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        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-28 Aralık tarihleri arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 96 gram sentetik uyuşturucu, 29 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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