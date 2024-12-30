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        Giresun Belediyesinden yaya ve araç trafiği çalışması

        Giresun'da yaya ve araç trafiği için çalışma yapıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:50
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        Giresun Belediyesinden yaya ve araç trafiği çalışması
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        Giresun'da yaya ve araç trafiği için çalışma yapıldığı belirtildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekiplerinin şehirdeki bazı bölgelere hız kesici, yaya geçidi, duba montajı ile yön levhaları yerleştirdiği ifade edildi.

        Açıklamada, çalışmaların trafik akışını düzenlemek ve sürücülere daha net yönlendirmeler sunmak amacıyla yapıldığına işaret edilerek, trafikteki hataların en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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