Giresun Belediyesinden yaya ve araç trafiği çalışması
Giresun'da yaya ve araç trafiği için çalışma yapıldığı belirtildi.
Giresun'da yaya ve araç trafiği için çalışma yapıldığı belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekiplerinin şehirdeki bazı bölgelere hız kesici, yaya geçidi, duba montajı ile yön levhaları yerleştirdiği ifade edildi.
Açıklamada, çalışmaların trafik akışını düzenlemek ve sürücülere daha net yönlendirmeler sunmak amacıyla yapıldığına işaret edilerek, trafikteki hataların en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
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