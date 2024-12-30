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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta maçında Görele Belediyespor sahasında Ortahisar Belediyespor'u 26-25 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:13
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 9. hafta maçında Görele Belediyespor sahasında Ortahisar Belediyespor'u 26-25 yendi.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi ekip 13-10 önde bitirdi.

        İkinci yarısı çekişmeli geçen maçtan Görele Belediyespor 26-25 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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