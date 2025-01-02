Espiye Müftülüğünden hastalara kandil ziyareti

Espiye Müftüsü Osman Gülbe ile beraberindekiler, Regaip Kandili dolayısıyla Espiye Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Dr. Habip Resul Birinci ile bir araya gelen Gülbe, tedavi gören hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gülbe, yaptığı açıklamada, hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi: