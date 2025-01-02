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        Espiye Müftülüğünden hastalara kandil ziyareti

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe ile beraberindekiler, Regaip Kandili dolayısıyla Espiye Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:09
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        Espiye Müftülüğünden hastalara kandil ziyareti
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        Espiye Müftüsü Osman Gülbe ile beraberindekiler, Regaip Kandili dolayısıyla Espiye Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

        Hastane Başhekimi Dr. Habip Resul Birinci ile bir araya gelen Gülbe, tedavi gören hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Gülbe, yaptığı açıklamada, hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

        "Regaip Kandili dolayısıyla hastalarımıza moral vermeyi, yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. Rabbimizin kapısı huzur bulduğumuz kapıdır. Bu kapıda hastalıklarımız dert değil, bir nevi dermandır. Hastalıklarımız Rabbimize ilticaya vesiledir. Bize düşen sabır ve şükürdür. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin."

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