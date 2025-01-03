Görele'de üniversite öğrencileri duvarları süsledi

Öğrencilerden Büşra Karagöz ise Görele'de farklı noktalara resim çizilmesi fikrini ilettikleri Başkan Dede'nin kendilerine destek sağladığını, bölgenin kültürünü yansıtan çizimler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Çalışmaya destek olup birçok noktayı sanatla buluşturacaklarını belirten Dede, böylece öğrencilerin de Görele'de kalıcı bir iz bırakacağını kaydetti.

Görele Belediyesi ile Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler belirlenen bazı yerlere ilçenin kültürünü yansıtan eserler resmetti.

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