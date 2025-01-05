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        Giresun'da çiftçilere destek

        Giresun'da çiftçilere tarım aletleri ve makine desteğinin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:36
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        Giresun'da çiftçilere destek
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        Giresun'da çiftçilere tarım aletleri ve makine desteğinin devam ettiği bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen Tarımsal Makine Altyapısının Güçlendirilmesi Projesinin sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, son olarak Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde çiftçilere tarım alet ve makinelerinin teslim edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Bu ilçelerimizdeki çiftçilerimiz alınan yeni alet ve makineler sayesinde ekim, dikim ve gübreleme gibi tarımsal faaliyetlerini daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde yapabileceklerdir. Ayrıca alınan makineler iş gücü maliyetlerini azaltarak, üreticilerin teknoloji kullanım kapasitelerini buna bağlı olarak da birim alandan elde edecekleri gelir miktarını arttıracaktır. Giresun ilimizde alımı gerçekleştirilen yeni makineler ile iş gücü maliyetlerini azaltmak, atıl boş tarım arazilerini üretime kazandırmak ve birim alandan elde edilen ürün ve gelir miktarını arttırmak amaçlanmıştır. Yapılan bu yatırımın tüm bölge çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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