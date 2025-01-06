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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 kişiye umut oldu

        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu'nun bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:57
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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 kişiye umut oldu
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        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu'nun bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.

        Espiye ilçesinde 2 Ocak tarihinde iş görüşmesinin ardından geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Abdioğlu, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Abdioğlu'nun, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

        Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından organların alınabilmesi için harekete geçildi.

        Abdioğlu'nun kalbi ve akciğerleri Ankara'ya, böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'a gönderildi.

        Aynı zamanda ilçeye bağlı Ericek köyü muhtarı olan baba Menderes Abdioğlu, yaptığı açıklamada, başkalarına umut olabilmek için organ bağışlamaya karar verdiklerini dile getirerek, "Kızımızı kaybettik. En azından başka aileler kaybetmesin. Birilerine umut olsun. Rabb'im yardımcıları olsun herkesin. Kızıma da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir ailenin yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize. En azından bir yerlerde yaşayacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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