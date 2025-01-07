Giresun'da organları bağışlanan gencin cenazesi toprağa verildi

Espiye ilçesinde 2 Ocak'ta iş görüşmesinin ardından trafik kazasında ağır yaralanan Nergis Abdioğlu, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dün beyin ölümü gerçekleşen Abdioğlu'nun ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 kişiye umut oldu.

Nergis Abdioğlu için Espiye ilçesine bağlı Ericek köyündeki Ericek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, Yağlıdere Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

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