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        Espiye'de din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim kursu düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim kursu organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:25
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        Espiye'de din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim kursu düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim kursu organize edildi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Güzelyurt Köyü Yeni Camisi'nde gerçekleştirilen kursun 8 gün süreceğini söyledi.

        Kursa 22 din görevlisinin katıldığını belirten Gülbe, katılımcılara, İslam'da vaaz ve hitabetin önemi, vaaz hazırlama ve sunmada temel ilkeler, sosyal medya yazarlığı gibi konularında eğitim verileceğini kaydetti.

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