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        Giresun Ziraat Odası'ndan tarım sigortası uyarısı

        Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerden ürünlerini devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına almalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:23
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        Giresun Ziraat Odası'ndan tarım sigortası uyarısı
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        Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerden ürünlerini devlet destekli tarım sigortası ile güvence altına almalarını istedi.

        Karan, yaptığı yazılı açıklamada, don, heyelan ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle oluşabilecek ekonomik kayıplar için fındıkta tek güvence yolunun sigorta olduğunu belirtti.

        Küresel ısınmanın etkilerine işaret eden Karan, her geçen yıl doğal afetlerin daha sık gerçekleştiğini vurguladı.

        Karan, devlet destekli tarım sigortası için son başvuru tarihinin 3 Mart 2025 olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Kış mevsimi olmasına rağmen şahit olduğumuz anormal hava sıcaklıklarının yıl ortalaması üzerinde gitmesi, ilkbaharda olası bir don afetinin meydana gelme olasılığını artırmaktadır. Geçmiş yıllardan da hepimiz biliyoruz ki yaşanacak bir don afeti fındık ürününde önemli boyutta zarar meydana getirmektedir. Üreticilerimiz ürünlerini TARSİM sigortası yaptırarak güvence altına alabilirler."

        Karan, fındıkta don afeti sigortası priminin yüzde 67'sinin devlet tarafından karşılandığı da belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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