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        Ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:41
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        Ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, geçen yılın ağustos-kasım döneminde borsalarda 369 bin 629 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 88 bin 347 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 69 bin 174 tonla Düzce/Bolu, 68 bin 446 tonla Ordu, 53 bin 426 tonla Giresun takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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