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        Türkiye fındık ihracatının yüzde 27'sini Almanya'ya yaptı

        ATAKAN ÇITLAK - Türkiye'den 2024'te yapılan 323 bin 243 ton iç fındık ihracatının yüzde 27,3'ü Almanya'ya gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:03
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        Türkiye fındık ihracatının yüzde 27'sini Almanya'ya yaptı
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        ATAKAN ÇITLAK - Türkiye'den 2024'te yapılan 323 bin 243 ton iç fındık ihracatının yüzde 27,3'ü Almanya'ya gerçekleştirildi.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünya fındık üretiminin önemli bölümünü elinde bulunduran Türkiye'den geçen yıl 130 ülkeye dış satım yapıldı.

        İhraç edilen 323 bin 243 ton fındıktan, 2 milyar 635 milyon 868 bin 856 dolar kazanç sağlandı.

        Türkiye'nin 2024'teki fındık ihracatında bir önceki yıla göre miktarda 39 bin 724 ton, gelirde ise 771 milyon 317 bin 781 dolar artış yaşandı.

        Geçen yıl en fazla fındık ihracatı 88 bin 260 tonla Almanya'ya gerçekleştirildi. Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 27,3'üne denk gelen bu dış satımdan, 705 milyon 443 bin 110 dolar gelir elde edildi.

        En çok fındık ihraç edilen ülkeler arasında İtalya ikinci, Polonya ise üçüncü sırada yer aldı.

        Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme gösterdiği pazarlardan biri de Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen satışlarda da gözle görülür artış yaşandı.

        Geçen sene en az dış satım ise Nijer, Çad ve Nijerya'ya yapıldı.

        - "Türkiye'nin fındık ihracatındaki hızı artarak devam ediyor"

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2024'te son yılların tonaj ve gelir bakımından en iyi dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

        Bölük, Türkiye'nin fındık ihracatındaki hızının artarak devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl dış satımda yine lider ülke Almanya oldu. Peşinden İtalya ve Polonya geliyor. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmakla beraber, fındık tüketimlerini de artırmamız lazım." dedi.

        İhracatta bu yıl hedefin daha da yüksek olduğunu ifade eden Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sezon ihracatı bu hızla devam ederse belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirini elde edeceğiz. Eylül ayından bugüne kadar olan ihracata baktığımızda aralık sonu itibarıyla yaklaşık 135 bin ton iç fındık satıldı. 2025 yılında 325-330 bin ton fındık ihraç olacağını, 2 milyar 800 milyon dolar gelir elde edileceğini düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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