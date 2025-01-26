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        Giresun'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yazlık köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:19 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:23
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        Giresun'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yazlık köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışların Yağlıdere ilçesinde etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Yazlık köyü yolunda heyelan meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarına başladığı ifade edilerek, "Çalışmalar en kısa sürede bitirilecek. Giresun İl Özel İdaresi olarak halkımızın güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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