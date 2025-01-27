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        Espiye'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere yönelik sportif etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:55
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        Espiye'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere yönelik sportif etkinlik düzenledi.

        İlçe müftülüğü tarafından organize edilen ve çeşitli sportif faaliyetleri içeren etkinliğe 50 öğrenci katıldı.

        Etkinliğe katılanlarla sohbet eden Kaymakam Ahmet Kavanoz, "Sizler gelecekte ülkemize değer katacak bireyler olacaksınız. Bu yolda her zaman yanınızdayız." dedi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe ise programa katılanlara teşekkür ederek, bu gibi organizasyonları önemsediklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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