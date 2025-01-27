Espiye'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere yönelik sportif etkinlik düzenledi.
Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere yönelik sportif etkinlik düzenledi.
İlçe müftülüğü tarafından organize edilen ve çeşitli sportif faaliyetleri içeren etkinliğe 50 öğrenci katıldı.
Etkinliğe katılanlarla sohbet eden Kaymakam Ahmet Kavanoz, "Sizler gelecekte ülkemize değer katacak bireyler olacaksınız. Bu yolda her zaman yanınızdayız." dedi.
İlçe Müftüsü Osman Gülbe ise programa katılanlara teşekkür ederek, bu gibi organizasyonları önemsediklerini aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.