Yağlıdere ve Espiye'de umre kafileleri kutsal topraklara uğurlandı

Espiye'de ise 32 kişi Merkez Camisinde gerçekleştirilen program ile kutsal topraklara uğurlandı.

Müftü Abdullah Bal, yaptığı konuşmada, Hac ve umre yolcularının Allah'ın davetlileri olduğunu belirterek, 34 kişilik kafilenin umreden en güzel kazanımlarla dönmesini temenni eti.

Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde umreye gidecek kafileler için uğurlama programı düzenlendi.

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