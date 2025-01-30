Yağlıdere'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtarın cenazesi toprağa verildi

Törene Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

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