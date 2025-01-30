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        Yağlıdere'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtarın cenazesi toprağa verildi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Akköy Köyü Muhtarı Eşref Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:15
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        Yağlıdere'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtarın cenazesi toprağa verildi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Akköy Köyü Muhtarı Eşref Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

        Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Yıldız için Akköy Kilhan Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Törene Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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