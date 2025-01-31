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        Bulancak'ta down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açıldı

        Bulancak Belediyesi down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:26
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        Bulancak'ta down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açıldı
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        Bulancak Belediyesi down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açtı.

        Bahçenin açılışı için düzenlenen programda konuşan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, vasfını kaybetmiş bir arsayı down sendromlu çocuklar için yeniden düzenlediklerini söyledi.

        Bahçeyi çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Sıbıç, down sendromlu çocuklarla birlikte fidan dikerek açılışı gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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