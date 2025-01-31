Bulancak'ta down sendromlu çocuklar için farkındalık bahçesi açıldı

Bahçeyi çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Sıbıç, down sendromlu çocuklarla birlikte fidan dikerek açılışı gerçekleştirdi.

Bahçenin açılışı için düzenlenen programda konuşan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, vasfını kaybetmiş bir arsayı down sendromlu çocuklar için yeniden düzenlediklerini söyledi.

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