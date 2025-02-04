Giresun'da 5 ayrı suçtan 38 yıl 2 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Giresun'da, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 38 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, "başkasına ait marka hakkında iktibas veya iltibas suretiyle satışa arz etmek veya satmak", "alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksilmek", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan teknik ve istihbarat çalışmalar sonucu yaklaşık bir yıldır aranan M.E'nin Piraziz ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan M.E, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

M.E'nin yakalanmamak için sahte kimlikler kullandığı, sık sık adres ve kılık değiştirdiği öğrenildi.